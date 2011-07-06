6日午间分析：沪指早盘考验年线

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
继昨日收出高位十字星後，今日A股市场早盘呈现震荡调整态势。早盘沪深两市股指小幅低开，随後在金融板块低迷的拖累下，沪综指一路震荡下行，不仅跌破2800点关口，同时也站到年线下方，尽管盘中有色板块表现不俗，但是市场恐高情绪渐浓，最终股指下探寻求支撑，午盘沪综指报收于2794.05点，下跌0.79%。
笔者认为，在政策调控方向没有明确变化之前，单纯依靠预期改善并不能对市场形成强有力的支撑作用。鉴于目前市场人气尚未完全恢复、外围市场总体环境仍不非常稳定，短期内大盘将经历一个震荡消化的过程，年线支撑或将面临一定的考验。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。