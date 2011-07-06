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冯涛股市实时分析 | 2011年 7月 6日 星期三 11:57 BJT

6日午间分析：沪指早盘考验年线

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日收出高位十字星後，今日A股市场早盘呈现震荡调整态势。早盘沪深两市股指小幅低开，随後在金融板块低迷的拖累下，沪综指一路震荡下行，不仅跌破2800点关口，同时也站到年线下方，尽管盘中有色板块表现不俗，但是市场恐高情绪渐浓，最终股指下探寻求支撑，午盘沪综指报收于2794.05点，下跌0.79%。

笔者认为，在政策调控方向没有明确变化之前，单纯依靠预期改善并不能对市场形成强有力的支撑作用。鉴于目前市场人气尚未完全恢复、外围市场总体环境仍不非常稳定，短期内大盘将经历一个震荡消化的过程，年线支撑或将面临一定的考验。（完）

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