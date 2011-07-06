欧盟希望友好解决中国限制稀土出口问题--欧盟官员

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透斯特拉斯堡7月5日电---欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示,欧盟将利用世界贸易组织(WTO)的裁决,努力说服中国解除稀土出口限制.稀土对欧盟的高科技生产和就业至关重要.
WTO周二裁定中国限制某些原材料出口违反了贸易规则,驳回中国关于其出口政策是出于保护环境和稀缺资源的说法.这是欧盟、美国和墨西哥获得的一场胜利.
卡瑞德古特对路透记者表示,"我希望WTO的这项裁决能够促使中方愿意与我们彻底探讨如何解决这个问题."
"这项裁决的重要性在于,它为将来设定了规则,而在与(限制原材料出口的)每个国家进行谈判时,本裁决将成为一个重要的参照,"卡瑞德古特表示.
由于供应落後于全球需求,市场和决策者也越来越担心资源丰富的国家限制商品出口的趋势.
欧盟尤为担心中国限制用于制造电视屏幕、风力涡轮机和光缆等高科技产品的稀土出口.
但卡瑞德古特表示,由于中国很可能对周二的裁定提起上诉,欧盟将推迟决定是否进一步在WTO挑战中国的出口限制政策.
"我不会宣布(欧盟决定进行进一步挑战的)时间表.我希望能够通过谈判找到解决办法,这样就不必再打官司了."
WTO处理法律纠纷可能耗时数年,因此需要寻找其它方案来促使中国尽快改变出口政策.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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