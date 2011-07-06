Club Med料今年中国游客增四成

* 预计2011财年中国游客数增长约四成

* 2015年目标是20万中国游客,中国成全球第二大市场

* 五年内中国新开四处度假村

* 考虑在中国尝试小型度假村或休闲酒店计划

作者 林琦

路透上海7月6日电---全球高端度假品牌--法国地中海俱乐部(Club Med)CMIP.PA在增添更多中国元素後,未来成长步伐将会加快.公司预期2015年中国将成长为其全球第二大市场,仅次于本土市场--法国.

该公司亚太区副总裁兼中国区执行总裁高华周三在接受路透专访时指出,随着公司在中国的首个度假村去年底在黑龙江亚布力开业,2011财年来自中国的游客数将成长约四成,达到近5万人.未来五年内,地中海俱乐部还将在中国开设四个度假村,争取2015年实现中国游客数20万的目标.

"中国市场的潜力,毋庸置疑,我们很有信心,"她表示,"我倒是担心的是(我们)没有这麽大的容量,没有那麽多床."

她进一步解释,在中国游客热衷的目的地,单凭公司现有的海外度假村床位资源,公司最多每年能接待共计7万名中国游客.如果不建新的度假村,中国游客数量的增长将会遇到瓶颈.

地中海俱乐部已初步选定在海南、云南或广西、北京和上海四处开设度假村,中国第二座度假村最快于明年初开业.同时公司亦考虑在马尔代夫、菲律宾、柬埔寨等地新开度假村.

成立逾60年的地中海俱乐部率先创立了"一价全包"的度假理念,游客可在度假村内无尽畅享美食及参与多种运动娱乐项目.其已在全球40多个国家拥有80处度假村,每年接待约120万游客.

2011上半财年(4月30日结束),地中海俱乐部接待游客数达59.9万人次,同比增长7%,其中来自中国的游客数增长56%.上半年公司营收达7.54亿欧元,同比增长11%.

高华于2003年加入地中海俱乐部公司,单枪匹马开始在上海拓展业务.当年,总公司给她的任务仅是1,300位中国游客.而2010财年,3.6万名中国游客光顾地中海俱乐部在全球各地的度假村.

**中国市场,中国元素**

高华指出,之前公司曾做过评估,未来在中国的潜在客户群可能有1,200万.这些潜在的客户有着不菲收入,每年会选择出国休闲度假,习惯选择入住高星级宾馆.即使按知名咨询机构麦肯锡的保守预估,2015年亦有450万户家庭成为公司的潜在客户.

"若我们的市场占有率达到15%,那麽你想想客户数量会有多大."她表示,未来公司将在中国加大销售渠道建设,以配合客户规模的成长.除加强与本地旅行社的合作,亦计划推出网上订购、在部分旅行社门店中开设店中店、以及建设一些专卖店,多方位提高销售能力.

中国官方数据显示,2010年中国出境游增长超过20%,出境游人数达到5,739万,成为亚洲第一大出境旅游客源国.联合国世界旅游组织估算,到2020年中国出境游人数将超过1亿人次.

潜力无限的中国市场,使得地中海俱乐部制定中国拓展战略时更多考虑中国元素.例如在选址上,公司选择云南丽江或广西桂林,就考虑到其不仅自然风光优美,而且在国际游客中更有知名度,未来在这个区域开发的度假村将以中国文化为突出亮点.

地中海俱乐部的度假村主要是阳光沙滩和滑雪两大类型,面对高端客户群.在中国市场,亚布力滑雪场和海南热带风光较为符合其传统选址特点;而将来在北京和上海这种大城市周边开发度假村的创新计划,则与公司的传统大相径庭.高华指出,这两个度假村将主要针对国内的商务客,承接公司会议及团体休假为主.

尽管地中海俱乐部的中国拓展亦会遇到国内传统的价廉物美旅游观念的挑战,不过高华认为,实际冲击不大,"我们面对的高端人群,其旅游目的主要是放松心情,...他们更关注购物,娱乐,以及精神上的享受,价格敏感度较低."

她还透露,公司正考虑在中国尝试适合中端客户的小型度假村或休闲酒店计划,"这是为中国市场定制的,...就像爱马仕(Hermes)(HRMS.PA)专门为中国市场开发产品一样."

"中国市场很大,像我们目前一年一村的速度,可能会错过发展机会."她说,"我们要在别人复制我们之前,我们自己复制自己."

**中国夥伴**

中国复星国际(0656.HK)去年入股地中海俱乐部,给双方的合作带来更多机会.高华表示,虽然复星并不参与公司的日常经营,但在资源整合和优化上,将给公司带来一些协同效应.

她说,复星旗下的房地产子公司--复地集团将来可能会在国内度假村建设方面与地中海俱乐部展开合作,而公司在中国甚至全球的旅游资源并购,复星旗下的投资团队或者投资基金亦可能提供一些帮助.

去年6月,复星国际收购地中海俱乐部7.1%股权,并进一步增持至9%,成为後者最大的战略投资者之一.复星国际是国内最大的综合性民营企业,旗下业务包括医药、钢铁、矿产、房地产等,并与美国保德信(PRU.N)、凯雷[CYL.UL]等分别组建了投资基金.

目前地中海俱乐部的拓展计划正在"变轻",由原来的自建度假村运营,到现在的提供管理.此次公司在中国开设或计划开设的五家度假村,均采用管理合同的形式发展,与当地政府及企业保持密切合作.

"近期一些中国房产商与我们接触,看我们是否愿意接手管理一体化旅游项目."高华透露.(完)

--审校 张喜良

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