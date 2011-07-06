近半美国人愿为省钱少休假

路透纽约7月1日电---最新调查显示，若经济继续动荡，美国近一半职场人士愿意为省钱而放弃或缩短夏季休假。

职场网站Glassdoor.com执行长霍曼(Robert Hohman)称：“人们对于个人支出仍感到不安。”他指出，有很多人愿意调整休假计划。

但有65%的人在休假时，能作到完全放松。

霍曼说：“令人欣慰的是，多数雇员称他们的老板支持他们休假‘充电’。那些就算不在岗位上还感觉摆脱不了工作的雇员，不能充分享受休假本应带来的益处，美国公司应该更尊重员工休假的权益。”

哈里斯互动针对2,203人进行的在线调查显示，越有45%的雇员和自雇人员表示，将为省钱而取消或缩短今年夏季休假计划。

有13%的人表示，就算休假时也明知道必要时还是要投入工作。18%的受访者表示，万一发生紧急情况，他们必须待命。

调查显示，年轻人群调整休假计划的机率更大，因为他们的财务基础相对薄弱，他们的休假安排通常也比较简单。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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