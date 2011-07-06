李娜称不喜欢被称为“单飞”

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透北京7月5日电（记者 Ben Blanchard）---法国网球公开赛新科女单冠军李娜周二淡化了她与中国体育举国体制的矛盾。
李娜两周前在温布尔登网球赛女单第二轮被德国外卡选手利斯基淘汰出局，但仍凭借今年法网冠军头衔成为中国体坛英雄。
她告诉记者：“我不认为29岁就老到没用了。我不老，仍然可以上场拼搏。”
中国球迷们把李娜亲切地称为“娜姐”或“金花”。由于法网夺冠，她在家乡湖北获得了当地政府颁发的60万元人民币奖金。
李娜甚至特地公开对政府表示感谢，虽然她以前这样做的次数不多。
新华社引述她接受奖金时的感言说：“我深深地感到，成绩的取得得益于祖国的培养，社会各界的支持和历任教练的精心培育。”
李娜表示国家体制给了她一个很好的起步平台：“我同时沾了两种体制的光。”
“自己从小是在所谓的体制内，直到有一定成绩後，国家队允许改革，运动员可以有自己团队後，我有了自己的团队。”
“很多人说“单飞”，我不是很喜欢这个词。我觉得我只是获准聘请自己的团队来照顾我。”（完）
编译：张敏 发稿：段晓冬
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