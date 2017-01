中国二季度GDP增速料适度回落 6月CPI涨幅或创近三年新高

* 公布内容: 二季度GDP及6月CPI等宏观经济数据

* 公布时间: 7月15日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

二季度国内生产总值(GDP) 9.4 8.8-9.8 9.7 10.3 28

6月数据:

居民消费价格指数(CPI) 6.3 5.7-6.5 5.5 2.9 28

CPI环比 0.2 0.0-0.5 0.1 -0.6 15

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 6.4-7.3 6.8 6.4 27

社会消费品零售总额 17.0 16.5-17.5 16.9 18.3 27

工业增加值 13.1 12.7-13.9 13.3 13.7 27

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 25.8 24.5-26.0 25.8 25.5 28

--数据要点:

路透综合28家机构预测中值结果显示,中国二季度经济增速将小幅下滑,显示紧缩货币政策

对于实体经济的负面影响持续显现.二季度国内生产总值(GDP)预计将同比增长9.4%,较一季度

的9.7%回落,但仍大幅高于年初制定的全年8%经济增速目标.

预测中值并显示,6月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.3%.该单月涨幅料创下35个月

新高,追平2008年7月水平,显示在紧缩货币政策下,通货膨胀触顶过程仍未结束.

接受调查的分析人士认为,6月除翘尾因素处于高位外,新涨价因素仍然不减,预计非食品价

格同比涨幅仍可能加快,而包括猪肉等食品价格亦将继续上涨.

国家发改委此前预计,6月CPI同比涨幅将高于5月,因翘尾达全年最高值;今後个别月份涨幅

还可能会较高,但总体态势是可控的.[nCN1114034]

调查并显示,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅较前两月稍有反弹.分析人士并指出,

虽然月内观测到的生产资料呈价格环比回落趋势,令输入性通胀压力有所缓和,但还是受到翘

尾因素抬升.

工业增加值增速则继续保持温和下降,而固定资产投资和社会消费品零售总额变化不大.分

析人士认为,整体而言经济处于平稳回落的过程,但仍然处于年初制定的调控目标之内,为转

变经济发展方式提供了空间.

中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)连跌至28个月新低的50.9;汇丰中国

PMI亦降至11个月新低的50.1,显示制造业扩张步伐加速放缓,紧缩政策持续发酵.分析指目前

尚无"硬着陆"之忧,但下半年随着通胀压力缓解,紧缩政策强度可望跟着降低.[ID:nCN1814321]

--市场影响:

在货币政策面临审视以决定後期走向的关键时点,本次公布的经济数据将成为市场瞩目的焦

点.GDP数据无疑是籍以考量经济体质的重要指标.若经济增速大幅放缓,将会直接冲击市场信心.

CPI若创近三年高位,且二季度GDP增速放缓幅度不大提供政策空间,无疑会使短期内加息的

预期再次甚嚣尘上.不过从国内债市和股市的表现来看,自5月底开始,加息预期就已经令市场

持续承压并充分消化.

分析人士并认为,通胀的触顶过程已经接近尾声,6、7月之後有望开始回落.从已公布的PMI

数据来看,制造业、非制造业增长均稳步回落,令市场开始憧憬紧缩的货币政策接近尾声.股市

近期造好表现已反映出该预期.

若央行为遏制通胀加息一次,可能并不会引起市场大幅波动,甚至可能被理解为利空出尽的

信号.

中国央行货币政策委员会二季度例会以注意把握政策的"稳定性、针对性和灵活性",替代了

此前的提高货币政策的"针对性、灵活性和有效性".分析人士普遍认为,目前已进入政策观察

期.[ID:nCN1818109]

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选.

以下为本次路透调查的结果:

机构 二季度GDP CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

澳新银行 9.4 6.5 ~ 6.8 17.0 13.0 25.8

交通银行 9.5 6.2 ~ 6.7 16.8 13.1 26.0

西班牙对外银行 9.5 6.1 0.0 6.9 16.5 13.0 25.5

中银国际 9.3 6.3 0.2 7.1 17.1 13.1 25.5

交银国际 9.4 6.4 0.2 7.0 17.5 13.5 25.0

美银-美林 9.4 6.3 ~ 6.8 16.9 13.4 25.7

资本经济 9.1 6.2 6.6 16.9 13.2 25.9

建银国际证券 9.5 6.2 ~ ~ 17.0 13.1 24.5

莫尼塔 9.3 6.2 0.0 7.1 16.7 13.5 25.6

建设银行 9.5 6.3 0.3 6.7 17.0 13.2 25.6

招商银行 9.5 6.3 0.2 6.4 16.6 13.0 25.9

中金 9.5 6.2 0.2 7.1 16.8 13.1 25.8

中信证券 9.5 6.3 ~ 7.0 17.1 12.8 25.5

德意志银行 9.2 6.3 ~ 6.6 17.1 13.0 24.8

Forecast PTE 9.5 5.7 ~ 6.9 17.0 13.1 25.9

华融证券 9.3 6.0 0.5 6.4 16.8 13.1 25.9

华泰联合证券 9.8 6.3 0.1 6.9 17.0 13.6 25.2

华宝证券 9.5 6.3 0.2 6.7 17.2 13.0 26.0

IFR Markets 9.3 5.8 ~ 7.0 17.4 13.9 26.0

兴业银行 9.5 6.2 ~ 7.0 16.6 13.1 25.9

瑞穗证券 9.0 6.1 0.0 7.0 16.8 13.4 26.0

华侨银行 9.0 6.4 0.2 7.2 16.6 13.0 25.7

领先国际金融资讯9.4 6.4 ~ 7.3 17.5 13.5 25.8

国海证券 9.4 6.3 0.1 7.1 16.8 13.5 25.5

上海证券 8.8 6.1 0.1 7.0 16.5 12.7 26.0

申银万国 9.5 6.5 ~ 6.7 ~ ~ 25.8

法新银行 9.2 6.4 0.1 7.0 17.1 13.4 25.7

瑞银 9.5 6.4 ~ 6.9 17.2 13.0 25.8

注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

