日本前复兴担当相：都是血型惹的祸

路透东京7月6日电---上任不到一周就因失言被迫辞职後，日本前复兴对策担当大臣松本龙对此次过失给出了一个别出心裁的理由：自己是B型血。

松本龙周二辞职後说道：“我是B型血，冲动易怒，我的本意有时表达得不那麽清楚。”

“我的妻子稍早打电话给我，提醒了这一点。我觉得我需要反思。”

日本社会普遍认为血型与诸多性格特点有关。日本人的血型情结开始于20世纪初，很多人认为通过血型可以预测爱情与事业走向。

但许多日本人表示，松本龙把失言归咎于血型无法让人接受。

松本龙不久前访问日本北部灾区时对当地一名知事说，政府不会去帮助那些想不出如何自助的社区。

在电视镜头前，松本龙痛批迟到的知事，然後恐吓记者不要报导这段训话，否则他们所在的媒体会有麻烦。

B型血的人被认为固执、冲动、冷漠但注重实际。一名网民在网络聊天室写道：“他应该向所有其他B型血的人道歉。”（完）

编译：张敏 发稿：段晓冬

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