《阳歌专栏》中芯国际管理层陷入权力之争

（本文作者是专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中芯国际管理层陷入权力之争**

上周有报导称，中芯国际(SMI.N)突然出现高层动荡，该公司目前看起来是陷入权力争夺战，这可能将影响其短期及长期表现。中芯国际董事长江上舟因癌症去世後，该公司召开年度股东大会，首席执行官王宁国意外落选董事会，中芯国际高层动荡初露端倪，这颇令市场感到意外。

我的消息人士告诉我，台湾出生的美籍华人王宁国未能进入董事会，是中芯国际清理台湾高管，让大陆人取而代之的举措之一。一直关注中芯国际的人应当知道，公司与台湾方面渊源颇深，台湾率先创造出合同芯片制造理念。中芯国际创始人张汝京（Richard Chang）是台湾人，他的管理团队中多数也是台湾人，他在两年前黯然离开，王宁国正是在那时接手中芯国际。

中国大陆媒体报导称，中芯国际最大股东——大唐电信显然不再支持王宁国，而力推另一名大陆出生的高管取而代之。我的消息人士透露，唯一的问题是，江上舟一直力挺王宁国，上周去世前刚与其签订了一份多年合约。中芯国际连续四年出现亏损後，王宁国帮助公司扭亏为盈。王宁国刚签订了新合同表明他无意离职。但如果大唐和大陆同僚让其处境艰难，我敢说，他几个月後将接受合同买断。

无论哪种情况，这都对中芯国际短期表现不利，如果由经验不足或毫无管理经验的大陆高管接掌像中芯国际这样大公司，也并不利于公司长期发展。

一句话：中芯国际管理层权力之争将让该公司短期陷入混乱，可能标志着该公司长期下滑的开始。

**AIG前执行长格林伯格借投资大众保险重返中国**

美国国际集团(AIG)(AIG.N)前执行长格林伯格(Maurice "Hank" Greenberg)曾目睹其公司在全球金融危机最严重之时濒临破产，仅仅三年後，格林伯格便带着新的保险合作项目重返他情有独钟的中国市场。诸多合作细节尚不得而知，一切均要等到下周一才正式揭晓，但活动公告称，格林伯格的私人保险控股公司——胜达国际集团(Starr International)将投资中国另一家私人保险公司——大众保险。

此事将有上海市政府的参与，因上海市官员连同中国保险监管部门的官员将共同出席合作仪式。很多关注AIG的人能回忆起，格林伯格很喜欢告诉世界AIG是如何从上海发迹，他也从不羞于谈及中国市场的巨大潜力。当然，当他在危机期间被迫退出AIG时，他在中国的计划都被搁置了，且为偿还美国政府的救助款，AIG的亚洲帝国随後也被变卖得四分五裂。

考虑到格林伯格在中国强有力的人脉以及上海市政府对其新投资的支持，我相信大众保险未来会有大行动，包括未来几年可能会上市。

中国的保险业市场目前由中国人寿(601628.SS) (2628.HK)和中国平安(601318.SS) (2318.HK)两家保险公司主导，因此非常需要出现另一个强有力的竞争者，尽管很多外国投资的保险合资企业在其创建之时炒作得天花乱坠，但迄今未取得明显进展。相信下周的合作仪式上不乏重要会谈和满脸洋溢的笑容，相信大众保险未来1-2年会有大行动。

一句话：格林伯格通过投资大众保险回归中国是一次重要合作的标志，这次合作可能会给中国市场带来一个重量级竞争者的崛起。

**中美合作解决在美上市中国企业的信任危机**

中美两国最终就解决在美上市的中国企业出现的信任危机开始采取某些实质性措施。最新爆出财务丑闻的东南融通金融科技LFT.N在很多方面加速了这一危机。

外国媒体报导称，中美证券监管部门的官员下周将在中国会晤，就美国证券交易委员会(SEC)有权调查在美上市的中国企业(即便该公司的主要运营实际在中国)这一前所未有的措施进行讨论。类似的合作十分必要，因美国证交会基本无权调查这些企业，包括很多财务状况可疑、通过收购现存空壳企业等“走後门”方式在美上市的小企业。

如果知道美国有更大权限调查这些中国企业、核查其财务状况，并可能与中国官员合作获得搜查许可，可能很多财务状况不达美国标准的企业便会在寻求在美上市时三思而行。

同时，对东南融通金融科技的调查还在继续，该公司的首席财务官和审计师已经在这场财务违规丑闻中辞职。最新事态是，该公司的三名独立董事兼审计委员会成员已经请辞，即使公司再三挽留。不难看出，为什麽这三人会辞职，因作为独立董事本该很早就发现公司的违规行为，并报告给公司的管理层和董事会。当然，他们的离职并不会有助于这家陷入困境的企业尽早恢复信誉。

一句话：中美证券监管官员的会晤可能标志着中美就解决在美上市中国企业的信任危机问题上，迈出了前所未有的跨境合作第一步。（完）

编译：黎黎/靳怡雯 发稿：王燕焜

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