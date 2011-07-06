俄罗斯未来数年产油量难以大幅增加

* 今年上半年俄罗斯原油增产1.2%

* 增产幅度落後于全球需求增幅

* 由于需要投资,预计产量在明年见顶

* 税收政策不利于原油增产

路透莫斯科7月5日电---全球最大原油出产国--俄罗斯的原油产量在未来数年不大可能大幅增长,以利用市场供应吃紧的机会,甚至也跟不上需求的增长,这主要是由于缺少投资和税负繁重.

令俄罗斯担忧的是,新的後备项目缺乏,而现有的油田已经进入成熟期.俄罗斯希望在未来10年至少维持产量在5亿吨以上(日产原油1,000万桶).

由于新油田投产,俄罗斯2011年上半年原油增产1.2%,稍微高于路透调查预测的1.1%的全年增幅.该调查在今年年初进行,当时原油价格约为每桶85美元.

自上次调查之後,油价受中东动乱和日本核事故等事件的提振,跳涨至逾每桶100美元,俄罗斯产油商也增加了产油量.

不过分析师称,增长量仍然很小,因为产油商在尽力弥补现有油田产量的持续减少.

"当然,俄罗斯产量的增长赶不上全球需求增长的步伐.由于俄罗斯成熟油田的基数太大,仅弥补减产就需要很多新项目,"国际能源署(IEA)资深油市分析师Julius Walker对路透表示.

"需要对现有税制进行改革,以鼓励新油田开发.产量下滑的油田也需要进行投资."

俄罗斯总理普京曾表示,该国需要逾8.6万亿(兆)卢布(3,087亿美元)的投资才能在2020年之前维持目前的原油产出水平,而该国能源部也警告称,若不进行大规模投资,产量可能下跌20%.

**明年产量料达到顶峰**

据国际能源署(IEA)、美国能源资料协会(EIA)与石油输出国组织(OPEC)预测,今年全球石油需求将增长1.4-1.6%.

俄政府数据显示该国6月每日产油1,019.5万桶,占全球总产量的12%,比5月达到的苏联解体以来高位1,026万桶低0.6%.1988年俄罗斯仍隶属苏联时,其石油产量曾创下1,141万桶的历史峰值.

IEA预计,俄罗斯明年产油量料达到每天1,057万桶的峰值,之後将开始下降.IEA所使用的产量定义要比俄罗斯官方使用的定义略微广泛一些.

该机构还预测,产出增速势必会在今年放缓.

"由于新油田产出增长放慢,我预计2011年日产量会比上年增加9万桶,将不及2010年的增加24万桶."Walker称.

**税收政策不利于增产**

政府的税收政策一直无益于在俄开采烃油的企业,而且分析师不认为情况会有好转.

俄罗斯对油气企业制定的税率要高于其它行业.石油与天然气公司利润中分别有78%与56%要拿来缴税.

围绕多元化征税方式以及基于利润来征税的提案讨论迟迟没有进展,而与此同时,政府还希望增加税赋,来补偿议会与总统选举前增加的支出.

俄罗斯从5月起取消了对Rosneft(ROSN.MM)旗下Vankor油田、TNK-BPTNBP.MMVerkhnechonskoye油田及Surgutneftegaz(SNGS.MM)Talakan油田的出口关税优惠.Vankor是2010年刚投产的新油田,已成为石油产出增长的主要来源.

"俄罗斯能否增产关键要看Vankor.如果Rosneft能实现该油田2013年产出2500万吨的目标,那这将是一个决定性的因素."券商Troika Dialog的Valery Nesterov表示.

像Vankor这类新油田的石油产量在俄罗斯总产量中只占15%左右.

Nesterov认为,第二季新油田产出增长超过了13%,而老油田的产量下降了0.2%.

"由于税赋沉重且监管准则不明晰,俄罗斯的产出增长几乎不可能持续.根本不存在进一步增长的推动因素,"其表示.(完)