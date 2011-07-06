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中国财经 | 2011年 7月 6日 星期三 15:30 BJT

沪综指小幅收低

路透北京7月6日电---中国股市沪综指周三小幅收低,窄幅振荡格局不变,显示市场仍然抱有谨慎心态.盘面上金融类股领跌,受新加坡国有投资机构淡马锡抛售其持有的中资银行H股拖累.短线大盘料继续围绕2,800点整固.

沪综指收报2,810.479点,跌5.876点,或0.21%.上证180金融指数下跌0.83%.遭淡马锡抛售H股的中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)分别挫低1.27%和1.43%.

湘财证券分析师徐广福认为,从这两天的大盘走势来看,投资者对于上涨还是抱有谨慎心态,再往上涨就将面临2,850点前期平台区域,这也加剧了短期市场振荡的概率.金融板块仍是主要做空动力,这同时也反映出市场对银行资产质量的担忧还没有消除.

沪深300指数7月合约尾盘报3,112.4点,下跌0.11%,成交量为148,710手.

新加坡国有投资机构--淡马锡[TEM.UL]稍早以配售价区间中低端水平减持其所持中国银行(3988.HK)及建设银行(0939.HK)两家银行H股股份,套现共282亿港元(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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