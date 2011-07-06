中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国股市沪综指周三小幅收低,窄幅振荡格局不变,显示市场仍然抱有谨慎心态.盘面上金融类股领跌,受新加坡国有投资机构淡马锡抛售其持有的中资银行H股拖累.短线大盘料继续围绕2,800点整固.
沪综指收报2,810.479点,跌5.876点,或0.21%.上证180金融指数下跌0.83%.遭淡马锡抛售H股的中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)分别挫低1.27%和1.43%.
湘财证券分析师徐广福认为,从这两天的大盘走势来看,投资者对于上涨还是抱有谨慎心态,再往上涨就将面临2,850点前期平台区域,这也加剧了短期市场振荡的概率.金融板块仍是主要做空动力,这同时也反映出市场对银行资产质量的担忧还没有消除.
沪深300指数7月合约尾盘报3,112.4点,下跌0.11%,成交量为148,710手.
新加坡国有投资机构--淡马锡[TEM.UL]稍早以配售价区间中低端水平减持其所持中国银行(3988.HK)及建设银行(0939.HK)两家银行H股股份,套现共282亿港元(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。