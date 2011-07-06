美国两党就提高举债上限达成协议 或许没有想的那麽难

* 双方曾接近达成举债上限提高2万亿美元的目标

* 分析师预计国会将设法避免美国违约

记者 Andy Sullivan; 编译 郑茵/许娜

路透华盛顿7月5日电---从华盛顿的一片喧哗声里面你绝对看不出什麽端倪,但美国总统奥巴马和国会共和党也许轻而易举就能达成协议,提高政府的举债上限,避免在8月初发生债务违约.

据民主党和共和党的消息人士透露,就在谈判上周末陷入僵局之前,协商双方当时非常接近一项协议的达成--将举债上限提高2万亿(兆)美元,国会可以据此批准政府继续借钱.

而此後,情况看起来就不那麽美妙了.奥巴马将共和党议员与懒惰的学生作比较,民主党也指责他们有意让经济蒙受损失.而共和党人对刻薄话的使用也并不吝啬.

"华盛顿有花钱的瘾,最上瘾的就数总统大人,"共和党议员Jim DeMint周四在参议院说.

分析师担心议员们可能正在把自己逼入绝境."要想摆脱现在这种困境,他们需要把自己说的话收一些回去."克林顿政府时期的预算官员Joe Minarik认为.

财政部已警告称,若国会不能在8月2日之前提高14.3万亿美元的债务上限,美国将面临违约.这可能使美国经济重新陷入衰退的泥潭,全球金融市场也将出现剧烈波动.

共和党和民主党能否在未来几周弥合彼此间的分歧,还需拭目以待.

若以美元衡量,双方距达成协议的距离比表面看上去更近.

据两党内部的助手透露,在副总统拜登领导的谈判中,与会方曾暂时性地达成一致,同意将10年的非必要开支削减9,000-13,000亿美元.这部分开支涵盖了从航天探索到控制污染领域的各个方面.

共和党不同意按民主党要求的那样削减军费和其他安全开支,但素以执着闻名的民主党参议员舒默周四表示,他认为这方面也许可以达成折衷.

双方还同意削减一系列福利项目支出,例如农业补贴,学生补助以及联邦政府工作人员养老金计划等.民主党认为削减的总规模约为2,000亿美元,而共和党助手得出来的总金额却在2,750-3,250亿美元之间.

**对医疗保险计划进行结构性改革?**

围绕共和党提议的缩减针对未来退休人员的联邦医疗保险计划(Medicare)规模,民主党已击败其保守的对手,但此次预算谈判也已就此问题达成一些共识.

民主党表示,该协议或将通过对医疗保险计划和医疗补助计划(Medicaid)等进行结构性改革,来节省大约2,000亿美元,而共和党表示,总共可能节省至多4,000亿美元.

两党均考虑改变通胀指数,这样可能会减缓福利金支出和免税额的增速,或可节省3,000亿美元.

据共和党助手透露,降低支出标准将减少政府的利息支付额.这可能进一步节省3,250亿至3,500亿美元.

可能的减支总额达1.9万亿(兆)至2.7万亿美元,基本足以确保国会不用在2012年11月的选举前,再次面对这个在政治上令人烦恼不已的问题.

主要的分歧在于增税.共和党领导人已表示不会就此问题进行谈判.民主党也放弃提高富裕家庭所得税率的初衷.

取而代之的是,他们计划终止一系列减税措施,从而可能增加4,000亿美元的新税收.但共和党不太可能同意这麽多,因为其中的3,000亿美元将来自于富裕的纳税人,主要通过限制他们所能申请的减税额度.

但是,其它针对企业飞机、游艇和赛马的减税项目对预算的影响不大,而且能为民主党抨击对手的竞选广告提供生动的素材.若将这些减税项目中的一小部分纳入此协议,则既可以为共和党减少一些头疼之事,又能使民主党宣称在道德上取胜.

"要取消这些减税措施是很困难的,但我仍认为,最终人们将变得更加冷静,并将意识到,除了向前推进此协议,我们别无选择,"从事预算工作数十载的前共和党国会助手Bill Hoagland称.(完)