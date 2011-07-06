李娜称不喜欢被称为“单飞”

法国网球公开赛新科女单冠军李娜周二淡化她与中国体育举国体制的矛盾。由于法网夺冠，她在家乡湖北获得了当地政府颁发的60万元奖金。李娜特地公开对政府表示感谢。新华社引述她接受奖金时的感言说：“我深深地感到，成绩的取得得益于祖国的培养，社会各界的支持和历任教练的精心培育。”路透