版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 16:05 BJT

国米主帅称能应付斯内德离队

国际米兰新主帅加斯佩里尼周二称，如果中场球星斯内德决定离开俱乐部，国米可以应对。他告诉记者：“毫无疑问，斯内德是一名伟大的球员，但是很难预测未来50天出发生什麽事情……这个球队有很多伟大球员，可能踢不同的位置，斯内德是其中之一。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐