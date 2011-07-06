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路透中文体育短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 16:05 BJT

伍兹因伤缺席英国公开赛

美国高球手老虎伍兹因左腿伤病退出下周进行的英国公开赛。他发表声明称：“很不幸，我被建议不应参加英国公开赛……我不想冒进一步受伤的风险。”他此前在一次活动中曾表示，只有在全面准备好的情况下才会复出。4月份在美国名人赛期间，伍兹膝盖与脚跟腱受伤。路透

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