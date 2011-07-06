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路透中文体育短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 16:06 BJT

皇马买进左後卫科恩特劳

西甲豪门皇家马德里周二宣布，已从本菲卡签下葡萄牙左後卫科恩特劳，合约六年，转会费3,000万欧元（4,340万美元）。皇马在官网上发布声明称：“科恩特劳通过体检後，与俱乐部签下六个赛季的合约，正式成为皇马最新引入的球员。”路透

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