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路透中文体育短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 16:06 BJT

环法第四赛段埃文斯险胜

周二在布列塔尼地区米尔的环法自行车赛第四赛段比赛中，澳大利亚名将埃文斯以微弱优势力压卫冕冠军康塔多，夺得本赛段冠军，不过他还未获得黄色领骑衫。最後冲刺中埃文斯与康塔多非常接近，以致于最後举拳欢庆的人是康塔多，他以为自己赢了。路透

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