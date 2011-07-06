6日盘後分析：反弹遇阻风险骤增

今日A股市场继续呈现缩量调整态势，其中沪综指收出T型线。受到多空分歧加剧以及推动价格上涨因素并未消除等因素的影响，今日大盘顺势继续调整，沪综指盘中一度跌破2800点关口以及年线，好在市场做多动能犹在，沪综指获得5日均线支撑後逐步回升，尾盘沪综指最终报收于2810.48点，下跌0.21%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现缩量调整态势，其中沪综指收出T型线。受到多空分歧加剧以及推动价格上涨因素并未消除等因素的影响，今日大盘顺势继续调整，沪综指盘中一度跌破2800点关口以及年线，好在市场做多动能犹在，沪综指获得5日均线支撑後逐步回升，尾盘沪综指最终报收于2810.48点，下跌0.21%。

从今日盘面观察，由于社保频繁减持银行H股，今日金融股成为做空市场的主力，同时地产股也同样步入调整，对股指上行形成拖累；相比于权重股，今日题材股继续表现活跃，市场结构性机会仍然较为丰富，其中以创业板以及中小板个股为主。

从技术层面分析，连续上涨之後，沪综指近期涨幅接近10%，短期获利盘较为丰富，同时做多动能得到明显的消耗，导致短线筹码出现一定的松动，再加上前期套牢盘抛压较重，这成为今日大盘调整的主要原因。

6月下旬以来，基于紧缩政策出现松动迹象，处于估值底部区域的A股市场产生了反弹行情，但是对于反弹的持续性市场分歧不断。

笔者认为，在政策调控方向没有明确变化之前，单纯依靠预期改善并不能对市场形成强有力的支撑作用。鉴于中国经济存在较多不确定性、外围市场总体环境仍不非常稳定，短期内大盘将经历一个震荡消化的过程。

虽然今日股指顺利守住年线以及2800点关口，显示市场做多意愿仍在，但是不可否认，随着大盘的连续的反弹，期间没有有效消化上方压力，导致股指上行阻力愈加变大，短期市场风险也在不断增加，预计後市反弹有望延续但是并不会象初期那麽顺畅。

操作上，鉴于目前市场仍存在结构性机会，因此，投资者可参与的机会较多，但是投资者参与的同时一定提高风险意识，坚持安全第一。（完）

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