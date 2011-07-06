地方政府债是大问题 但对银行业影响尚不严重--建行董事长

* 地方政府债务是大问题,但对银行业影响没那麽严重

* 对淡马锡减持建行股份并不担心

* 未听说美银有减持建行股份的计划

路透北京7月6日电---中国地方政府性债务已高达逾10万亿元人民币,对此以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)董事长郭树清周三表示,地方政府债务是一个"大问题",但对中国银行业的影响还没有大到需要政府救助的地步.

"从融资平台积累的规模、数量、结构和用途等方面看,地方融资平台问题没有那麽严重."他称.

他认为,地方债务问题对建行来说"不是一个大问题".建行的很多地方政府贷款具有良好的现金流,并且有很多办法来控制地方政府债务风险.

中国国家审计署上周公布,截至去年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元,其中,融资平台公司的政府性债务馀额为4.97万亿元,占比46.38%.

评级机构穆迪则在周二称,中国地方政府债务负担或将比审计估算数字多出3.5万亿元人民币(5,400亿美元),令银行业有可能遭遇更大损失,进而威胁到信用评级.

**不担心淡马锡减持**

此外,对于建行H股(0939.HK)遭淡马锡[TEM.UL]抛售,郭树清表示并不担心,称淡马锡仍是建行第三大股东.

新加坡国有投资机构--淡马锡稍早以配售价区间中低端水平,减持其所持中国银行(3988.HK)和建行H股股份,套现共282亿港元,令两行H股均承压.

郭树清并称,目前没有听说美国银行(BAC.N)有减持建行股份的计划.他指出,美国银行表示要长期做建行的战略合作者,若减持,美银应该会提前与建行沟通.

建行A股今日收跌1.43%,报4.83元;H股则收挫3.24%至6.27港元.(完)