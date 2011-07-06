华为称今年智能手机出货量将为2,000万台

路透北京7月6日电---中国华为[HWT.UL]终端战略与市场部部长徐昕泉周三表示,华为今年智能手机出货量将为2,000万台.这高于稍早目标,因该公司在大举进军消费者设备领域.

徐昕泉在一次公司活动间隙对记者说,华为预期今年全球手机及其他产品出货量为1.7亿台.目前还不确定徐昕泉所称其他产品的细节.

今年稍早,徐昕泉曾称该公司今年智能手机出货量将为1,200-1,500万台.(完)