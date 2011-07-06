华为称今年智能手机出货量将为2,000万台

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透北京7月6日电---中国华为[HWT.UL]终端战略与市场部部长徐昕泉周三表示,华为今年智能手机出货量将为2,000万台.这高于稍早目标,因该公司在大举进军消费者设备领域.
徐昕泉在一次公司活动间隙对记者说,华为预期今年全球手机及其他产品出货量为1.7亿台.目前还不确定徐昕泉所称其他产品的细节.
今年稍早,徐昕泉曾称该公司今年智能手机出货量将为1,200-1,500万台.(完)
--编译 侯向明;审校 蔡美珍
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。