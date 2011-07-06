商务部将把稀土环保和准入标准纳入出口资质条件--副部长

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国商务部副部长钟山周三表示,将完善中国稀土出口管理,把稀土环保标准和即将出台的行业准入标准纳入出口企业资质条件.
新华社周三报导援引他在全国稀土出口工作会议上并称,出口是稀土行业管理的一个重要环节.商务部将继续完善稀土出口管理和监督检查,配合相关部门严厉打击非法出口行为,同时加强行业转型升级步伐,积极开发高端应用材料,实现对稀土初级产品的出口和国内生产、消费的同步管理.
中国约占全球稀土矿产供应量的97%.中国政府稍早表示,将对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策,并加快行业整合,建立稀土战略储备体系.
中国海关最新数据显示,5月中国稀土出口1,529吨,同比下降67.75%.
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示,欧盟将利用世界贸易组织(WTO)的裁决,努力说服中国解除稀土出口限制.并称稀土对欧盟的高科技生产和就业至关重要.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。