商务部将把稀土环保和准入标准纳入出口资质条件--副部长

路透北京7月6日电---中国商务部副部长钟山周三表示,将完善中国稀土出口管理,把稀土环保标准和即将出台的行业准入标准纳入出口企业资质条件.

新华社周三报导援引他在全国稀土出口工作会议上并称,出口是稀土行业管理的一个重要环节.商务部将继续完善稀土出口管理和监督检查,配合相关部门严厉打击非法出口行为,同时加强行业转型升级步伐,积极开发高端应用材料,实现对稀土初级产品的出口和国内生产、消费的同步管理.

中国约占全球稀土矿产供应量的97%.中国政府稍早表示,将对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策,并加快行业整合,建立稀土战略储备体系.

中国海关最新数据显示,5月中国稀土出口1,529吨,同比下降67.75%.

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示,欧盟将利用世界贸易组织(WTO)的裁决,努力说服中国解除稀土出口限制.并称稀土对欧盟的高科技生产和就业至关重要.(完)