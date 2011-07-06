人民币兑美元小幅收涨

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 人民币兑美元收涨
* 代客美元结汇盘较多压制美元强势
* 即期汇价短期或窄幅整理
路透北京7月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三收涨.虽然中间价连创新高後回落和海外美元指数由弱转强,均利好美元,但午盘国内市场代客美元结汇盘较多,还是压制了美元强势.短期汇价料呈整理态势.
"今天中间价开得比较弱,下午海外美元指数涨得是比较多,但国内美元的抛盘还是比较重,结果就收略涨了,"上海一外资银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 ------------------------------------------------------------------
6.4670 6.4651 6.4725 6.4715 6.4650 6.4676
北京时间17:36，美元指数报74.932,相较于开市值74.614走强,而中午12:26美元指数报74.499.
广州一银行交易员则表示,人民币兑美元即期汇价已在6.46到6.47一线盘整了一段时间,但在中间价给出更明确指向之前,料即期汇价仍会窄幅整理;海外市场,机构关注主要央行利率决定和美国赤字问题.
东京汇市,欧元周三重拾部分升势,因短线交易人士在欧洲央行(ECB)政策会议前回补空头仓位;此前在穆迪调降葡萄牙债信评级至垃圾级後,欧元兑瑞郎与美元一度重挫.
以下为北京时间17:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3880/60 6.3780
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4645/55 6.4600
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水690点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3980元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
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