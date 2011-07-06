百度联手华数传媒提供电视搜索服务

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海7月6日电---中国互联网搜索引擎巨头百度(BIDU.O)周三表示，该公司已经与华数传媒网络有限公司签署协议，提供电视搜索服务。
百度在声明中称，双方将共同为中国的电视用户开发数字产品和服务运营模式。
百度将在华数运营的数字电视机顶盒及互联网电视播控平台上嵌入百度搜索、百度音乐、百度地图等应用，为华数在全国100多所城市的数千万家庭用户提供电视搜索服务。
百度总裁助理张东晨在声明中表示：“搜索并不局限于PC或者手机终端，我们希望让大家无论通过任何终端，无论何时何地，都可以通过百度的‘框’，精准便捷地找到需要的信息。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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