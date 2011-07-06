人行自7月7日起加息0.25个百分点

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国人民银行周三宣布,自7月7日(周四)起,将金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,为今年来第三次上调.
调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%.
此前,央行分别已于今年2月9日和4月6日上调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。