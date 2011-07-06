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路透中文国际短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 18:50 BJT

人行宣布加息

中国人民银行周三宣布,自7月7日(周四)起,将金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,为今年来第三次上调. 调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%. 此前,央行分别已于今年2月9日和4月6日上调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点.路透

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