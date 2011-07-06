中国年内第三次上调利率

路透北京/上海7月6日电---中国人民银行周三宣布年内第三次升息,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整.

这也是自去年10月以来,中国央行第五次加息.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%.

而自去年初以来,央行已经12次上调存款类金融机构人民币存款准备金率;截至目前的今年前六个月,每月均上调0.5个百分点.目前,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

以下为市场人士的评论:

--兴业证券宏观经济分析师 王涵博士:

此次加息实属预期之中.下周就要公布宏观经济数据了,预计CPI至少在6.2%或6.3%,这麽高的水平必然要令央行采取行动,这也是惯例.

相信这次加息以後,上调存款准备金率的步伐不会再一月一次,但加息的步伐也不会太紧促,毕竟下半年通胀压力会有所缓解.加息会加剧地方政府融资平台的压力,对市场也有一定的影响.

--华创证券分析师 华中炜:

意料之中,但时间似乎还晚了些.预计年内最多还有最後一次加息.同时,如果外汇占款流入过多的话,存准可能还有调的空间.预计下半年的调控政策将主要以结构调整为主,用财税政策支持小企业,保障房等.

--国泰君安证券宏观经济分析师 王虎:

这次加息大家都预期到了,就是针对通胀的,对市场应该没什麽影响.

年内,央行应该会更多地使用利率工具,存款准备金率等政策运用的可能性很小了,因其累积效应冲击很大.

不能排除年内再次加息的可能性,但顶多再加一次.

--国海证券固定收益分析师 段吉华:

加息属于预期中,看来6月CPI可能真的较高.由于中国的经济增长还有一定不确定性,未来货币政策可能进入观察期.同时,对债券市场而言,因为加息在预期之中,所以不会造成太大冲击,短期会有小的波动.

--华融证券分析师 肖波:

央行此次升息的目的是在于抑制高通胀,从幅度来看也是常态的,反映出央行还是比较谨慎.升息在预期之中,因市场对6月CPI(涨幅)已有明确的预期,大概在6%左右.

此次上调对市场的影响中性偏乐观,如果7月CPI有所回落,那麽央行再度加息的空间则较小,市场目前判断加息周期已临近结束.

**相关背景**

--中国5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.5%,已是今年以来连续第三个月位于5%以上,且创下34个月新高.分析师普遍认为,6月CPI将再创新高并突破6%.

--中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制.

--中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)连跌至28个月新低的50.9;汇丰中国PMI降至11个月新低的50.1. (完)