NYMEX原油期货收低

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* API公布上周美国原油和油品库存减少
* 油价走势震荡,受中国加息和葡萄牙评等遭调降打压
* 欧元下滑、美元上涨,限制油价升势
* 市场关注:周四美国初请失业金数据
路透纽约7月6日电---美国原油期货周三在结算後交易中由跌转升,此前美国石油协会(API)公布的数据显示上周美国原油库存降幅大于预期.
API公布,上周美国原油库存减少320万桶,预估为减少230万桶.
API还公布,上周美国汽油库存减少190万桶,预估为增加10万桶,馏分油库存为减少160万桶,预估为增加70万桶,汽油和取暖油期货因此扩大涨幅.
交易商在等待周四1500GMT美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据,以寻找进一步指引.
稍早,美国原油期货收低,因中国年内第三次加息,且葡萄牙评等遭下调引发对原油需求的担忧.
美国6月服务业成长小幅放缓,令需求忧虑加重.
纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货收低0.24美元,或0.25%,报每桶96.65美元,交投区间为95.90-97.79美元.结算後,2103GMT,8月原油期货升0.02美元,报96.91美元.
伦敦ICE布兰特原油期货8月合约收高0.01美元,报每桶113.62美元,交易区间为111.91-114.32美元.
NYMEX-8月RBOB汽油期货升3.26美分或1.09%,报3.01美元,8月取暖油期货升1.84美分或0.62%,报每加仑2.9750美元.
美国原油期货较布兰特原油期货贴水扩阔至16.97美元,周二收报16.72美元.
中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.
穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级,为首个采取这类动作的评等机构,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。