NYMEX原油期货收低

* API公布上周美国原油和油品库存减少

* 油价走势震荡,受中国加息和葡萄牙评等遭调降打压

* 欧元下滑、美元上涨,限制油价升势

* 市场关注:周四美国初请失业金数据

路透纽约7月6日电---美国原油期货周三在结算後交易中由跌转升,此前美国石油协会(API)公布的数据显示上周美国原油库存降幅大于预期.

API公布,上周美国原油库存减少320万桶,预估为减少230万桶.

API还公布,上周美国汽油库存减少190万桶,预估为增加10万桶,馏分油库存为减少160万桶,预估为增加70万桶,汽油和取暖油期货因此扩大涨幅.

交易商在等待周四1500GMT美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据,以寻找进一步指引.

稍早,美国原油期货收低,因中国年内第三次加息,且葡萄牙评等遭下调引发对原油需求的担忧.

美国6月服务业成长小幅放缓,令需求忧虑加重.

纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货收低0.24美元,或0.25%,报每桶96.65美元,交投区间为95.90-97.79美元.结算後,2103GMT,8月原油期货升0.02美元,报96.91美元.

伦敦ICE布兰特原油期货8月合约收高0.01美元,报每桶113.62美元,交易区间为111.91-114.32美元.

NYMEX-8月RBOB汽油期货升3.26美分或1.09%,报3.01美元,8月取暖油期货升1.84美分或0.62%,报每加仑2.9750美元.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水扩阔至16.97美元,周二收报16.72美元.

中国央行周三晚间宣布年内第三次升息,从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.

穆迪周二将葡萄牙信用评等降至垃圾级,为首个采取这类动作的评等机构,并警告葡萄牙可能非常需要二次纾困资金,才能重回资本市场.

美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。