中海油蓬莱溢油平台仍在作业--高管

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国最大离岸石油生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三表示,为降低对地层的压力,此前蓬莱19-3油田发生溢油事故的两个平台仍在进行生产作业,产量较正常时每日降低4%,对整体影响很小.
据中国国家海洋局通报,6月初发生在蓬莱19-3油田的溢油事故已得到基本控制.该油田一共有五个平台,日产原油约16万桶.
"一天接近1,000立方米."针对此次事故对蓬莱19-3油田产量的影响,中海油执行副总裁陈壁在媒体发布会上作出上述回应.按照每立方米原油合6.28桶计算,中海油每天受影响产量仅约4%.此外,他未就恢复时间给出具体时间表.
蓬莱19-3油田是中国国内建成的最大海上油气田,由中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)全资子公司康菲石油中国有限公司合作开发,双方分别占股51%和49%.
国家海洋局之前认定,作为油田的日常管理和经营方,康菲石油中国有限公司应承担溢油事故的法律责任.
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。