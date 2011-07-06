中国加息符预期市场影响有限 年内料不再调整--美银美林

路透北京7月6日电---投资银行美银-美林周三发布报告称,中国央行年内第三次加息後,预计在今年剩馀月份中将不再有加息举措.同时,由于此次加息在预期之中,因而料对市场的影响有限.

中国人民银行周三晚间宣布,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.这也是自去年10月来,央行第五次加息.调整後,一年期存贷款基准利率将分别升至3.50%和6.56%.

"事实上,市场反倒应该因加息靴子落地而松了口气,"美银-美林经济学家陆挺在报告中并预计,"明年,2012年将再度加息两次,每次为0.25个百分点,届时中国金融机构一年期存款基准利率将达到4%."

他指出,本次加息是由于6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能升至6%上方,且目前存款利率仍低于通胀水平;另外,加息对实体经济影响较小,所以即便政府已开始担忧今年下半年的经济增长,但仍选择加息.

同时,报告预计,未来中国政府将延续其"宽财政、紧货币"的政策,并维持广义货币供应量(M2)增长16%的目标,"不过,我们认为未来上调存款准备金率的空间已非常有限."

另外,由于本次是对称加息,鉴于息差改善,银行或将小幅受益.政府可能也是考虑到银行体系健康和获利情况,此次才选择对称加息.

中国国家统计局将于下周五(15日)公布二季度GDP(国内生产总值)及6月CPI等宏观经济数据.路透调查显示,6月CPI预计同比上涨6.3%.该单月涨幅料创下35个月新高,追平2008年7月水平,显示在紧缩货币政策下,通货膨胀触顶过程仍未结束.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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