中国加息符预期市场影响有限 年内料不再调整--美银美林

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透北京7月6日电---投资银行美银-美林周三发布报告称,中国央行年内第三次加息後,预计在今年剩馀月份中将不再有加息举措.同时,由于此次加息在预期之中,因而料对市场的影响有限.
中国人民银行周三晚间宣布,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.这也是自去年10月来,央行第五次加息.调整後,一年期存贷款基准利率将分别升至3.50%和6.56%.
"事实上,市场反倒应该因加息靴子落地而松了口气,"美银-美林经济学家陆挺在报告中并预计,"明年,2012年将再度加息两次,每次为0.25个百分点,届时中国金融机构一年期存款基准利率将达到4%."
他指出,本次加息是由于6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能升至6%上方,且目前存款利率仍低于通胀水平;另外,加息对实体经济影响较小,所以即便政府已开始担忧今年下半年的经济增长,但仍选择加息.
同时,报告预计,未来中国政府将延续其"宽财政、紧货币"的政策,并维持广义货币供应量(M2)增长16%的目标,"不过,我们认为未来上调存款准备金率的空间已非常有限."
另外,由于本次是对称加息,鉴于息差改善,银行或将小幅受益.政府可能也是考虑到银行体系健康和获利情况,此次才选择对称加息.
中国国家统计局将于下周五(15日)公布二季度GDP(国内生产总值)及6月CPI等宏观经济数据.路透调查显示,6月CPI预计同比上涨6.3%.该单月涨幅料创下35个月新高,追平2008年7月水平,显示在紧缩货币政策下,通货膨胀触顶过程仍未结束.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
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