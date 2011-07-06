人行升息遏通胀 後续视经济情况调整政策节奏及力度

* 中国央行年内第三度加息0.25个百分点

* 6月CPI势必再创新高,此举旨在抑制高通胀

* 後续视经济情况综合运用价格型和数量型工具

* 未来或调整上调存款准备金的力度和频率

路透北京/上海7月6日电---中国央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.

分析师相信,央行亦会密切关注经济具体运行情况,避免政策过度收紧对经济造成更大的影响.料此次加息後,後续政策或调整节奏及力度,其中上调存准等数量型工具的运用空间将减小.

中国央行周三宣布,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.这也是自去年10月以来,中国央行第五次加息.

"加息在预期之中,估计6月CPI会在6.2%以上,早就该加了.下半年会不会再加则取决于物价走势,目前看,考虑到当前的经济形势,三季度加息的可能性降低.经济下行也是中国调结构的代价."国际经济交流中心分析员王军称.

兴业证券宏观经济分析师王涵博士亦表示,这次加息以後,加息的步伐不会太紧促,毕竟下半年通胀压力会有所缓解.加息会加剧地方政府融资平台的压力,对市场也有一定的影响.

而分析师们普遍表示,随後央行在调控上应该会更多的使用利率工具,存款准备金率等政策运用的可能性在减少.

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,在社会融资日益多样化的市场环境下,过度依赖提高准备金率、贷款控制等数量工具不仅政策效果受到影响,而且还可能导致流动性的结构性失衡.

"本次加息以後,今後可能更多依靠价格工具,数量型调控压力将有所放缓,准备金率上调频率或将放缓."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

自去年初以来,央行已经12次上调存款类金融机构人民币存款准备金率;截至目前的今年前六个月,每月均上调0.5个百分点.目前,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

此前中国央行货币政策委员会二季度例会以注意把握政策的"稳定性、针对性和灵活性",替代了此前的提高货币政策的"针对性、灵活性和有效性";并称要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,把握好政策节奏和力度.

路透综合28家机构预测中值结果显示,中国6月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.3%.该单月涨幅料创下35个月新高,追平2008年7月水平,显示在紧缩货币政策下,通货膨胀触顶过程仍未结束.(完)

--发稿 路透中文新闻部; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进

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