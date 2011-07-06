国务院首提地方政府债务存风险隐患

焦点：三星电子芯片业务提振第四季获利劲增 警告政治风险
路透首尔1月24日 - 韩国科技产业巨擘三星电子周二表示，预期2017年获利增长，尽管政治不确定性带来挑战。第四季创纪录的芯片部门获利，盖过了Note7智能手机失败的冲击。
* 国务院首次明确称地方政府信用债务存风险隐患
* 须妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题
* 规范的地方政府举债融资机制或将推出
路透北京7月6日电---中国国务院周三首次明确表示,地方政府债务规模较大,存在风险隐患.提出将按照分类管理、区别对待的原则,妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.
针对国家审计署此前相关审计结果,国务院提出要落实相关整改工作,以有效化解地方政府性债务风险.同时,要继续抓紧清理规范融资平台公司.
国务院并要求金融机构切实加强风险识别和风险管理,严格落实借款人准入条件,按照商业化原则履行审批程序,坚决禁止政府违规担保行为.
此前国家审计署宣布,截至去年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元,其中,融资平台公司的政府性债务馀额为4.97万亿元,占比46.38%.
**建立规范的举债融资机制**
国务院会议还称,要研究建立规范的地方政府举债融资机制.
"地方融资平台现在面临最严峻的问题是资金链可能断裂,国务院这次也提到要妥善处理."南充商业银行资金市场部副总经理陈旭敏表示,举债机制的建立是必须的.
此前,中国银监会已出台了严格地方政府融资平台贷款的规定,包括到期不得展期,不得以新还旧等.
中诚信国际公司评级二部副总经理郭承来表示,"现在地方融资平台最大的问题就是再融资很困难,流动性出了问题,在不断想办法筹措後续资金,还本付息的压力很大."(完)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良/曾祥进
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