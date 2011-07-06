IMF总裁拉加尔德承诺提升新兴经济体影响力

德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡
路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。
路透华盛顿7月6日电(记者 Lesley Wroughton)---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德周三表示，将推动IMF改革，提升新兴经济体的影响力。
本周刚刚走马上任的拉加尔德在新闻发布会上表示，IMF面临许多迫在眉睫的问题要应对，包括欧洲债务危机，但她同时表示关注IMF与时俱进的必要性。
她指出，像IMF这样的国际机构，必须更好地体现出全球经济格局的变化，而让来自新兴经济体人士出任高层职位，是个不错的主意。
“世界还将继续改变，”她说，“现在格局就在变化中，这应该在IMF的管理和人员结构中得到体现。”
她表示，IMF需完成改革，提升发展中国家在该机构中的地位。
她并说：“这也应该体现在我们的用人政策、培训政策、团队建设方式以及组织招聘方式中，避免人员构成太过单一。”(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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