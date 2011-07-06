新西兰海域发生强震 引发海啸

德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡
路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。
路透华盛顿7月6日电---美国地质勘探局和美国太平洋海啸预警中心周三表示，新西兰奥克马德克群岛外海发生7.8级强震，并引发海啸。
美国太平洋海啸预警中心称：“海平面数据证实发生了海啸，海啸对震中附近地区的海岸线可能产生毁灭性影响。”
美国地质勘探局称，地震发生在当地时间周四早晨7:03(北京时间周四凌晨3:03)，震中位于奥克马德克群岛拉乌尔岛以东211公里，震源深度48公里。
太平洋海啸预警中心称，拉乌尔岛附近海浪高68-84厘米。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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