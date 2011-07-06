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时事要闻 | 2011年 7月 7日 星期四 07:47 BJT

新西兰海域发生强震 引发海啸

路透华盛顿7月6日电---美国地质勘探局和美国太平洋海啸预警中心周三表示，新西兰奥克马德克群岛外海发生7.8级强震，并引发海啸。

美国太平洋海啸预警中心称：“海平面数据证实发生了海啸，海啸对震中附近地区的海岸线可能产生毁灭性影响。”

美国地质勘探局称，地震发生在当地时间周四早晨7:03(北京时间周四凌晨3:03)，震中位于奥克马德克群岛拉乌尔岛以东211公里，震源深度48公里。

太平洋海啸预警中心称，拉乌尔岛附近海浪高68-84厘米。(完)

编译：高虹 发稿：朱淑珍

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