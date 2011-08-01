孙杨破世界纪录赢1,500米自由泳冠军 为世锦赛画完美句号

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海7月31日电(记者 Greg Stutchbury)---中国选手孙杨周日以刷新世界纪录的成绩赢得男子1,500米自由泳冠军，为上海世界游泳锦标赛画下完美句号。
孙杨游出14分34秒14佳绩，打破澳洲名将哈克特保持很久时间的该项目世界纪录，这也是本届世锦赛中第二项被刷新的世界纪录。
“我以前训练中吃的所有的苦都值了，”孙杨对记者们说。“我在赛前没怎麽想破纪录的事儿。”
“我只是想按照自己的节奏游，1,500米比赛过程中你需要感觉良好。我想这和我的刻苦训练是分不开的。”
罗切特在男子400米个人混合泳中赢得个人本届比赛第五枚金牌，同胞菲尔普斯表现虽不尽如人意，仍赢下四项冠军。（完）
编译：王燕焜
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