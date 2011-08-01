克莱斯勒将在华召回1,708辆进口道奇酷威车

路透上海7月29日电---中国国家质检总局周五称，美国汽车制造商克莱斯勒集团将召回1,708辆进口道奇酷威（Dodge JCUV）汽车，原因是该车型防盗模块存在缺陷。

质检总局在其网站声明中称，该缺陷或导致汽车运行中发动机突然熄火。

声明称，涉及召回的道奇酷威汽车是在2009年8月3日到2010年1月23日之间生产的。

道奇酷威是克莱斯勒Dodge Journey跨界车的中国版。记者暂未联系到克莱斯勒对此发表评论。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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