美国国会议员接近达成协议 可望避免债务违约

* 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)称,"我们非常接近协议"

* 可能调高举债上限,缩减支出2.8万亿美元

* 3万亿美元的缩减支出规模恐怕不足以避免评级遭降

* 日本及英国对没有达成协议的可怕後果发出警告

路透华盛顿7月31日电---美国国会议员周日接近就3万亿(兆)美元的缩减支出达成协议,并提高举债上限,让美国避开潜在的灾难性违约,藉以安抚不安的金融市场.

达成协议的可能性,让人期望两党数周以来为了缩减美国赤字的争斗可望悬崖勒马.目前至提高举债上限的最後期限仅剩两天.

"我们真的已经接近达成协议."美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,他一直与美国副总统拜登就降低赤字并同意提高债务上限表决的一项计画进行磋商.

参议院民主党领袖里德的一名助手则表示,只要党内同志支持,他将支持这项紧急计画,暗示两党已近达成协议.里德称他希望能够在周日晚间在参议院进行表决.

美国众议院民主党领袖佩洛西(Nancy Pelosi)周日表示,众议院民主党议员在周一会面时,可能决定不支持最後一刻达成的调高美国债务上限协议."我们可能没有办法全数支持,或有可能我们全都没办法支持."

虽然国会可以在几个小时之内就投票通过最终提案,但党派领导人们必须先确定提案能够在众议院和参议院都获得足够多的通过票数.

民主党人对于共和党人提出的10年间最多削减3万亿美元赤字的方案持怀疑态度.该计划将迫使民主党接受深度减支,但却没有附带任何民主党所希望的增税举措.

迹象显示,民主党领导人可能无法获得自由派党员的支持.众议员Raul Grijalva已经表示,他无法支持该妥协方案.他是国会中74位进步主义民主党人的领袖.

总统奥巴马的高级顾问David Plouffe表示,两党已就一项为期10年的两阶段减赤计划达成整体协议,首先会缩减约1万亿美元支出,馀下减赤规模将基于一个跨党派委员会的建议确定.

提议中的3万亿美元减支规模有望安抚金融市场,但似乎仍不足以避免标准普尔调降美国AAA债信评级.该评级机构上周重申,若能推出4万亿美元的先期减支措施,方可表明华盛顿正在令该国财政回到正轨.

"尚不清楚这项协议能否帮助美国避免评级被调降."GFT外汇研究主管Kathy Lien表示.

英国和日本官员则警告,美国若未能达成协议提高举债上限并避免违约,将给全球经济造成灾难性後果.(完)