中国股市盘前看点--8月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布7月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI指数

--欧元区、意大利、法国、德国和英国都将发布7月制造业采购经理人指数(PMI),欧元区并公布失业率.

--美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数.

**宏观经济及政策面**

--国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三、四季度会更加明显,未来控物价要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.

--中国宏观经济学会秘书长王建称,经济增长放缓趋势已经确立.中国经济从今年起将进入连续三年的下行期,今年经济增速会在9%,明年可能降到8%,後年降到7%甚至更低.而紧货币治不了当前通胀,反而会压低经济增长,反通胀还需财政政策发力.

**重点行业和公司**

--苏宁电器(002024.SZ)上周五晚刊登业绩快报,上半年实现净利24.74亿元,同比增长25.35%.

--中国电力供需形势不容乐观,中电联报告指出,预测下半年全国电力供需形势总体偏紧,部分地区并存在时段性电力紧张,全年全社会用电量或同比增12%左右;预计煤价将维持高位并存较大上涨风险.

--权威人士透露,煤化工"十二五"(2011-2015年)规划目前正在紧张制订中,年内将择机出台.按照规划提出的原则,未来五年现代煤化工发展将由此前定调的"适度"发展改为"谨慎"发展.

--中国银行业协会近日发布中国银行业发展报告(2010-2011)称,今年世界经济将继续缓慢复苏,风险因素和不确定性犹在.银行业利润增长的动力趋缓,增速或将达约20%,较去年34.5%的增速放缓.

--战略性新兴产业十二五规划已进入到徵求意见阶段,其中太阳能和生物质发电装机容量目标较为确定,即未来五年分别达到1,000万千瓦以上和1,300万千瓦.

**海外动向**

---美国股市上周五收跌,当周录得一年来最大周度跌幅,在美国丧失借款能力前,民主和共和两党领袖就上调债务上限达成交易的时间所剩无几.道琼工业指数收跌96.87点,或0.79%,报12,143.24点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指短期可能在2,700点附近弱势震荡.(完)