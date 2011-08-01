中国股市盘前看点--8月1日

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布7月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI指数
--欧元区、意大利、法国、德国和英国都将发布7月制造业采购经理人指数(PMI),欧元区并公布失业率.
--美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数.
**宏观经济及政策面**
--国家信息中心首席经济师范剑平表示,中国经济减速在三、四季度会更加明显,未来控物价要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调.
--中国宏观经济学会秘书长王建称,经济增长放缓趋势已经确立.中国经济从今年起将进入连续三年的下行期,今年经济增速会在9%,明年可能降到8%,後年降到7%甚至更低.而紧货币治不了当前通胀,反而会压低经济增长,反通胀还需财政政策发力.
**重点行业和公司**
--苏宁电器(002024.SZ)上周五晚刊登业绩快报,上半年实现净利24.74亿元,同比增长25.35%.
--中国电力供需形势不容乐观,中电联报告指出,预测下半年全国电力供需形势总体偏紧,部分地区并存在时段性电力紧张,全年全社会用电量或同比增12%左右;预计煤价将维持高位并存较大上涨风险.
--权威人士透露,煤化工"十二五"(2011-2015年)规划目前正在紧张制订中,年内将择机出台.按照规划提出的原则,未来五年现代煤化工发展将由此前定调的"适度"发展改为"谨慎"发展.
--中国银行业协会近日发布中国银行业发展报告(2010-2011)称,今年世界经济将继续缓慢复苏,风险因素和不确定性犹在.银行业利润增长的动力趋缓,增速或将达约20%,较去年34.5%的增速放缓.
--战略性新兴产业十二五规划已进入到徵求意见阶段,其中太阳能和生物质发电装机容量目标较为确定,即未来五年分别达到1,000万千瓦以上和1,300万千瓦.
**海外动向**
---美国股市上周五收跌,当周录得一年来最大周度跌幅,在美国丧失借款能力前,民主和共和两党领袖就上调债务上限达成交易的时间所剩无几.道琼工业指数收跌96.87点,或0.79%,报12,143.24点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指短期可能在2,700点附近弱势震荡.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。