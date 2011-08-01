《人民日报》谴责美债违约闹剧“不道德”

路透北京7月30日电---《人民日报》周六发表评论，谴责美国处理其债务危机“不负责”且“不道德”，称这场闹剧应归咎于美国的民主体制。

《人民日报》谴责美国的政客们“牺牲别人的利益换取个人的选票”，“没有哪个议员会去为世界着想，甚至美国的国家利益也被置之脑後”。

该报称，因为美国明年将举行大选，议员们谁也不愿落得个“让步”的“恶名”。

“选票政治制约了白宫的政治决策。美国政治舞台上演的这场闹剧让整个世界都看到了当今美国政治的问题所在。”

美国国会议员仅剩四天时间达成避免美国债务违约的承诺，但共和党削减赤计划周五被民主党控制的参议院否决。

《人民日报》这篇评论作者署名“钟声”。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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