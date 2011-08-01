1日盘前分析：利空因素仍有待消化

7月份沪综指下跌2.19%，市场普遍预期的7月“翻身”行情并未如期而至，在国内紧缩预期、欧美债务危机的多重利空打压下，股指出现了二次探底走势，不过，市场结构性的行情却十分突出。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

7月份沪综指下跌2.19%，市场普遍预期的7月“翻身”行情并未如期而至，在国内紧缩预期、欧美债务危机的多重利空打压下，股指出现了二次探底走势，不过，市场结构性的行情却十分突出。

从国内市场看，一方面，决策层仍然将控制物价作为首要政策目标的最新表态，也暗示了通胀形势尚未出现趋势性的改善。另一方面，债务问题无疑是导致银行股近来跌跌不休的主因之一。虽然上周五银行股异动，但是在地方债务问题没有明朗化，银行股反弹力度就不好说。

外围市场方面，本周美国债务问题可能对市场产生较大影响。8月2日将是美国提高债务上限讨论的截止日，就目前的情况来看，参众两院仍然存在较为明显的分歧，共和党与民主党均各执己见，互不退让。

对于市场8月份的走势，大盘仍需继续消化经济增速下行。通胀高烧难退的不利影响，在7月份CPI数据正式公布之前，不确定性将使投资者仍然保持谨慎观望态度，本周A股市场将继续震荡盘整，但是不排除美债解决方案的不同导致短期A股出现不同方向的波动。

消息面，国家统计局将于8月9日公布7月居民消费价格（CPI）和工业品出厂价格（PPI）数据。一些分析人士认为，由于前期过快上涨的猪肉价格逐步趋稳，再加上翘尾因素影响减弱，7月CPI涨幅继续明显上行的可能性不大。这意味着本轮物价上涨的拐点已经隐约出现。

另外，据美国媒体援引不愿透露姓名的官员称，白宫与国会共和党领导人仍在商谈的新方案将分两步提高债务上限2.4万亿美元，十年内削减赤字的数额略大于这一规模。第一步，债务上限将立即提高1万亿美元；第二步，债务上限将在今年晚些时候再提高。该方案还要求国会就平衡政府预算的宪法修正案进行投票。不过两次提高债务上限都无需国会批准。如果这项方案能得到国会两院批准，美国政府将免于违约。（完）

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