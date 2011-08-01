各国对美国未调高债务上限提出警告 担心造成灾难

* 各国政府称,对达成协议抱乐观希望

* 英国预期世界各地都将遭殃

* 中国及欧元区官员谴责美国政界人士

* 各国央行应能在必要时提供紧急资金

路透伦敦/东京7月31日电---世界各地政府及决策人士提出警告称,若美国未能提高举债上限,则可能有造成金融灾难的风险.

在美国国会正就避免出现史无前例的违约进行讨价还价之际,英国及日本官员周日称协商失败可能损及全球各地的家庭.

"全球抱持坐立难安的关切心情关注美国情势,但也抱持希望."国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德向有线电视新闻网(CNN)表示.

"不稳定从来就不是一个好主意.而这麽高的不确定性,即8月2日前的紧张情绪,让市场极不稳定."她补充道.

美国民主党和共和党面临在周二达成协议的最後期限.美国财政部已经表示,将在周二达到现有举债上限,不过分析师多表示,财政部可能还有足够的现金来支应债务并偿还国库券,直到本月月中为止.

德国央行对于美国避免债务违约有信心.

美元在全球银行业与交易中的关键角色意味着,若美国没有在最後关头达成协议,金融市场将面临重大震荡的风险.

美国参议院领袖里德说,他希望周日稍晚能在参议院就一项新的提高举债上限议案进行投票,僵局因而浮现破冰的希望.

亚洲金融市场开盘之际,投资人对事情略有进展的迹象稍松一口气,美元/日圆走强,此前美元/日圆在上周五跌至四个月低点.

"如果他们做了错误决定,出现了违约--我们不预期会出现这个情况,我们认为他们会找到解决方法--但万一真的发生,对这个国家的每个家庭、企业,以及全世界都会造成重大後果."英国财政部首席国务大臣Danny Alexander说.

**日本的忧心**

在东京,熟悉日本国际与货币事务的人士周日稍早时也说,他们愈发担心金融市场太过乐观认为危机将在最後关头获得解决.

这些知情人士说,日本仍希望美国能够出现一项协议,但是万一失败的话,希望美国能优先向国际上的美国公债持有者支付利息,让市场受冲击程度降至有限.

不过日本担心的是,万一危机久拖不决,没有长期明确的解决之道,市场可能会陷入如同2008年9月雷曼兄弟倒闭後的动荡.

德国央行表示正在密切关注情况."万一真的没有方法,问题就来了:'那时会发生甚麽事?'"该央行一位发言人说."不过我预料...不是今天就是过几天,美国会有解决的答案."

**各央行做好应对的准备**

持有逾1万亿(兆)美元美国公债的中国也发出了警告.人民日报指责美国处理此次债务危机的方式是"不负责任"和"不道德"的.

周五,一位不愿透露姓名的欧元区高层经济政策制定者对美国政界在这样事关全球经济的重大事件上"玩对抗"表示意外和不满.

全球各央行料将准备向商业银行提供紧急资金支援,以防银行因太过紧张而彼此惜贷.

东京消息人士表示,日本第一道防线是确保国内金融机构有充足的美元供应.

日本央行认为国内商业银行有足够的美元缓冲,但将动用与其他央行签署的美元互换安排,来防止市场动荡时美元紧缺.

日本央行官员称,还做好准备,若银行间拆借利率大幅攀升,将利用公开市场操作向市场提供日圆.

欧洲央行在之前危机中曾向银行提供无限制欧元贷款,本周若市场动荡预计亦将采取该举措.

瑞士央行发言人称:"瑞士央行准备随时对市场混乱采取适当应对."(完)