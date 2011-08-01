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时事要闻 | 2011年 8月 1日 星期一 09:39 BJT

圭亚那飞机失事无人死亡 堪称奇迹

路透乔治敦7月30日电(记者 Neil Marks）---加勒比海航空一架客机周六夜间在圭亚那降落时冲出跑道，在悬崖边缘断为两截，但无人死亡。

这架波音737-800客机从纽约起飞，午夜飞抵乔治敦切迪・贾根国际机场，降落时冲出跑道、撞破围栏，机身断裂，飞机最终位置接近悬崖边缘。

飞机未起火，仅三人住院治疗，其中一人腿部骨折。

加勒比海航空董事长尼古拉斯(George Nicholas)视察了事故现场，他称：“这次绝对是个奇迹。”

飞机着陆後不久失去控制，乘客们尖声惊叫，飞机停下来後，许多人从紧急滑梯逃生。

圭亚那总统贾格德奥(Bharrat Jagdeo)在机场称：“我们非常庆幸和感激，这次事故未造成人员死亡。”

这架BW 523航班载有157名乘客和六名机组成员。加勒比海航空称尚不清楚事故原因。事故发生时下雨，但能见度良好。美国和圭亚那已派出人员调查事故原因。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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