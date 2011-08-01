叙利亚政府军攻入哈马市 据称80名平民遇难

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透安曼8月1日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚政府军周日强势开进哈马市，并制造了反政府示威活动发生五个月来死伤最为惨重的一天。叙利亚人周一在沉重心情中迎来斋月第一天。
人权活动人士称，有80名平民在周日的袭击中遇难，政府军动用了坦克等武器。现任总统巴沙尔・阿萨德的父亲当政时，1982年在哈马市还发生过政府军镇压穆斯林兄弟会武装暴动的大屠杀。
在此之前，政府军已对这个拥有70万人口的逊尼派穆斯林城市包围了近1个月时间。
很多人在晚上涌入清真寺，这可能引发叙利亚更大规模的示威活动。
叙利亚官方媒体称，军队进入哈马市驱逐从事恐怖活动的武装分子，但美国一名驻大马士革的外交官称这是“无稽之谈”。
美国总统奥巴马表示，他对叙利亚政府暴力镇压哈马市民众的行为感到震惊，他承诺与其他人一道孤立叙利亚总统阿萨德。
英国和法国也谴责政府军在哈马市的行动。意大利敦促联合国安理会作出强硬表态。俄罗斯和中国以前一直持反对谴责叙利亚的态度。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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