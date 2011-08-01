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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:26 BJT

圭亚那飞机失事无人死亡

加勒比海航空一架客机周六夜间在圭亚那降落时冲出跑道，在悬崖边缘断为两截，但无人死亡。这架波音737-800客机从纽约起飞，午夜飞抵乔治敦切迪・贾根国际机场，降落时冲出跑道，机身断裂，飞机最终位置接近悬崖边。 飞机未起火，仅三人住院治疗，其中一人腿部骨折。路透

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