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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:04 BJT

孙杨破世界纪录赢1500米自由泳冠军

中国选手孙杨周日以刷新世界纪录的成绩赢得男子1,500米自由泳冠军，为上海世界游泳锦标赛画下完美句号。 孙杨游出14分34秒14佳绩，打破澳洲名将哈克特保持很久时间的该项目世界纪录，这也是本届世锦赛中第二项被刷新的世界纪录。图为7月31日孙杨戴金牌与国旗合影。路透

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