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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:12 BJT

中国官媒抨击美国政治“绑架”全球经济

新华社周四发表评论文章，抨击美国政界在提高债务上限问题上的角力，称“不负责任”的美国政治绑架了全球经济。文章指出若美国国会不在8月2日期限前提高美国政府债务上限，其他国家将为此付出代价。目前为止，中国决策者尚未公开就美国债务谈判僵局置评。路透

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