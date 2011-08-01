版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:08 BJT

铁道部称高铁发展挑战多

中国铁道部称经过多年发展,中国高铁工程建设、装备制造、运营管理等取得重大技术进步,但也面临许多发展中的困难和挑战,将确保高铁运行安全. 针对下阶段首要任务,铁道部指出要迅速行动,认真开展安全大检查,全面排查和消除安全隐患,迅速稳定运输安全局面,坚决杜绝严重事故再次发生. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐