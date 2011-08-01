四大国有商业银行称铁道部贷款利率依据市场而非事故

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---对于近日有媒体报导"723"动车事故後,银行将上调铁道部相关项目的贷款利率,新华社引述四大国有商业银行回应称,不会停止与铁道部的合作,利率浮动依据市场而非事故.
7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.不少人士认为,银行与铁道部的合作将发生改变,新增贷款利率有可能上调.
今年以来,随着中国收紧银根,铁道部等各家银行争抢的大客户信贷额度也受到影响,银行议价空间有所改善.
"铁道部是大客户,不可能因为事故就停止双方合作,利率也不能随意更改,"中国建行(0939.HK)(601939.SS)相关负责人表示.
中国农业银行(1288.HK)表示,农行仍将与铁道部保持良好的合作关系,将根据市场情况和风险状况等多种因素综合考量确定项目贷款,目前对铁道部贷款质量正常,形态良好.
此外,工商银行(1398.HK)(601398.SS)表示,工行贷款定价完全遵循市场原则.目前该行对铁路系统的贷款质量良好;中国银行(3988.HK)(601988.SS)亦称,将依据市场情况定价,不会因为一起事故影响定价策略.
报导并援引中国建设银行高级研究员赵庆明称,铁道部有大量存款、贷款、发债等业务需求,是各家银行争抢的优质客户,在与银行谈判议价方面优势明显,此次动车事故并不会改变铁道部和银行不对等的地位.
"但是对于高铁产业链上的机车、工程建设等企业的信贷风险,银行今後可能有所考量,此类贷款将受到影响."
中国银行业监督管理委员会主席刘明康稍早在年中工作会议上表示,下半年要处理好铁路系统贷款和公路建设贷款问题,杜绝以贷还贷、以贷还息现象,保障贷款安全.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 屈桂娟
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