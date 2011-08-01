今年银行业利润增速将放缓至约20%--银行业协会

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---中国银行业协会近日发布报告称,今年世界经济将继续缓慢复苏,风险因素和不确定性犹在.中国银行业利润增长的动力趋缓,增速或将达约20%,较去年34.5%的增速放缓.
新华社援引该中国银行业发展报告(2010-2011)并称,从银行利润驱动因素看,今年银行资产规模增长速度将有所下降,但仍是利润增长的最主要动力.
报告预计,今年银行利差将进一步提高并保持稳定,成为净利息收入增长的主要动力;业务转型推动手续费收入较快增长,中间业务收入占比略有提升.
同时,由于资本监管的约束及银行优化资产配置,今年银行业资产业务增长将减缓;贷款增速将下降,中长期贷款占比增速也将小幅下降.
对于银行中间业务,报告预计,支付结算和银行卡类传统业务增速将加快,投行和咨询类中间业务具有较大的市场空间,银行综合化经营将助力中间业务收入提升.
此外,报告认为,今年监管要求提升将推动贷款拨备继续增加,这将给利润增长带来一定的制约,而成本支出在连续压缩後将与收入增长基本保持同步.
数据显示,2010年中国银行业金融机构实现税後利润8,991亿元人民币,同比增长34.5%.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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