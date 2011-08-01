《明报》：川震毒奶前车可监 二度伤害勿蹈覆辙

8月1日

温州”7．23”和谐号动车事故的初步调查结果虽然公布,中国总理温家宝也到了事发现场视察,探望死者家属和伤者,但对这宗惊天大事故来说,这只是善後的开始而非结束,而事故背後有太多的疑团未解.

从上周五晚中宣部夤夜对中国传媒下达封口令的举动,人们更为担心,这会否是又一宗川震豆腐渣校舍和三鹿毒奶粉惨剧的翻版?人们还记得,2008年的四川大地震,各种民间调查,都指向校舍的”豆腐渣工程”.中国总理温家宝在汶川面对中外记者强调,将会收集倒塌的重要公共建筑的资料,总结经验,为日後重建提供科学依据.但是事隔不久,中国政府却视民间调查者如大敌,就连坚持维权的死难学生家长亦成了”维稳对象”,多年来受跟踪、监控,令这些失去骨肉的家长悲上加悲.

中国总理温家宝日前表示,对于事故原因,无论是生产厂家和设备等原因,都将一查到底.我们不无担忧地看到,官方中宣部在多日的相对宽松後,终于对传媒发出了”封口令”.在对死者的赔偿方面,金额大幅加码的同时,对签约期限的设立,却是对死者及其家属的极度不尊重.

天灾的损失不可挽回,人祸肆虐为患则可防.中国近年重大安全事故频发却难以根治.那种认为封口可以令人忘却的做法,已被证实是愚蠢无效的,而人民由此产生的愤恨、无奈,对社会稳定将後患无穷.如果说天灾的损失已不可挽回,就不要让人祸再肆虐为患.因此,本着对社稷苍生的关爱,川震和毒奶那种逼害受害者的悲剧,不要在动车事故调查和善後中再度上演!(A04)