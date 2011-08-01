香港《经济日报》：美债有惊无险 投资并无他选

8月1日

美国财政部强调的美债上限死线,将在明天到期,外界与市场均估计,美国民主共和两党在大肆角力的政治闹剧後,仍会赶及在死线前妥协.美债困局不但困扰全球,且美债再危,各国恐怕还得继续买,无奈为美国债务买单.

政治责任难卸,两党终须妥协.外界看穿民主共和两党只是在争取政治本钱,尤其为明年底总统选举铺路,如共和党坚持小量提升债务上限,以求总统选举前再次审批提高债限,届时便可牵制和打击属民主党的美国总统奥巴马民望,民主党则力求大增债限,清除此选举地雷.一旦弄假成真,令美债违约,届时美国选民会把矛头指向民主党还是共和党,谁也猜不准,故外界普遍相信两党不会冒险,会在明天死线前妥协,故美国债息一直并未扯高.

惟危机虽可望有惊无险,却不值得外界欣慰.其一,美国政界将政治凌驾经济,复苏疲弱与财赤困局等都难望得到真正缓解,明年底美国总统竞选前更可能风波重重.其二,各国将难免为美国债务买单.美国国债总额已相等于一年的国内生产总值(GDP),今年财赤为GDP 91%,又不像希腊等已制定大力削赤方案,若以美国为基地的国际评级机构并非双重标准,美国早应失去AAA评级;现时还有传评级机构正设法鉆空子,万一美债技术性违约,仍可续给予AAA评级,好让各界续持美债.

何况,即使美债评级真的遭降,现时美债占全球AAA证券总数逾半,论市场深度与流通性,其他AAA证券更是瞠乎其後,市场真可大减美债、另作他选吗?各国政府更有政治考量,美债纵毒仍得吞下,仍得续买;不过,各国不但被迫与美国忧戚与共,而是加上美元弱势,美债负担正不断转嫁予全球债主.美债一旦违约,其对全球经济的破坏威力不堪设想,美债绝对是”大得不能倒”,故其对美国经济固然是沉重负担,但亦是”我的债务,你的问题”,全球被迫分担.惟此并非好不好、理不理想的问题,而是全球都被迫面对的无奈困局,现更要被迫观赏这出民主共和两党合演的闹剧.(A04)