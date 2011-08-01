穆迪料将确认美国AAA评等但将展望降至负面

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约7月29日电---评级机构穆迪周五说,可能确认美国AAA评等但将展望降至负面,显示穆迪不会立即调降美国评级,不过中期看来仍有可能.
穆迪的预期是基于,万一8月2日美国未能提高举债上限,美国政府可望仍将持续其支付美国公债本息的义务.
"如果8月2日之前国债上限没有提高,我们相信美国财政部仍将优先偿还债务,因此可能出现的债务违约情形将得以延後数日."穆迪在一项报告中说.
"税收尚可支付这些债务一段时间,但其他花费将因而遭到严重缩减."
然而,穆迪警告称,若美国违约,即使能"迅速找到解决良方,且投资人没有遭受永久性的损失",仍将可能导致美国评级遭调降.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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